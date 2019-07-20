聖露西亞外長挺台灣！ 管碧玲：改變國人對邦交國的認知

2019-07-20 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近日出訪加勒比海地區友邦，受到熱烈歡迎。隨行的民進黨立委管碧玲PO出聖露西亞第二外交部長（因該國總理亦同時兼任外交部長）鮑布蘭的演講影片，認為其誠摯的發言透露出我邦交國是「真誠地了解」台灣，期望藉此影片改變國人對邦交國的認知。

管碧玲昨（19）日於臉書粉絲專頁PO出鮑布蘭（Sarah Flood-Beaubrun）在「聖露西亞政府廣域網路」（Gi Net）計畫啟動典禮上的演說影片，鮑布蘭表示，台灣是「民主的真理」，「或許全世界還不清楚，但台灣的成就和對抗逆境的勇氣，將使全世界受益」，「你們讓聖露西亞得以在世界上為台灣發聲，這是少有的機會與榮幸」。

管碧玲指出，鮑布蘭也曾當面對她說「我為妳的國家感到驕傲」。這番話和演說內容讓管碧玲認為，我們的邦交國是以「真誠的了解」在支持台灣，是因為我們擁有共同的價值而為我們發聲。

管碧玲同時舉出在今年世界衛生大會上為台灣發聲的聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）為例，她認為，只要看過布朗和鮑布蘭的演說，國人會改變對於邦交國的認知，會更珍惜與敬重這些原本被認為「不過只是一個小國」的邦交國，因為他們都是懷著尊重與友誼，在世界上為台灣發聲。

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