「查賄制暴」韓質疑針對高雄 徐國勇：請市長專心市政

2019-07-20 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕因應明年總統以及立委大選，內政部長徐國勇昨日（19）南下至高雄市警局了解「查賄、制暴」等維安工作。高雄市長韓國瑜表示完全支持查賄制暴，但認為徐國勇南下是「特別點名高雄」。對此，徐國勇今日在臉書表示，對韓國瑜的說法感到困惑，並請他專心市政，遵守對高雄市民的承諾。

昨日《聯合報》報導，韓國瑜認為徐國勇特別南下，指示高雄是查賄制暴的「重中之重」，是特別點名高雄、心裡有鬼。對此，徐國勇今日於臉書表示，他相當困惑，「韓市長在高雄，且也已經宣佈競選總部將設在高雄，高雄自然在維安上是重中之重！」並表示明年大選的維安工作，內政部一定會全力做好，請韓市長放心。

隨後，徐國勇提醒韓國瑜，現在最重要的是高雄大雨後的防救災工作。各部會都將緊盯丹娜絲颱風的動向與影響。高雄昨日下午2時已有淹水災情傳出，市府卻在下午4時才開設二級防災應變中心，5點半第一次工作會報。

徐國勇並表示，副院長陳其邁昨晚在高雄新港抽水站了解作業情形時，「該坐鎮指揮救災的韓市長，實在應該多多注意市政，及高雄市的災防工作。」

最後，徐國勇說，「高雄是台灣珍愛的海洋首都，請市長專心市政，遵守您對民眾的承諾！」指出高雄「港都」的珍貴，希望韓國瑜對高雄市政上心。

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