蔡英文、何韻詩遭放黑白照詛咒 港人反擊這麼做

2019-07-20 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」不停歇，示威者參與遊行、四處設置供人抒發意見的「藍儂牆」（Lennon Wall），港鐵的大埔隧道更成了「藍儂隧道」，昨（19日）凌晨，數百人突闖入「藍儂隧道」大肆破壞，將「藍儂隧道」大字換成「壽終正寢」，還貼上香港泛民主派議員、藝人何韻詩及我國總統蔡英文等人的黑白照詛咒，反送中民眾發現後今日展開反擊，包括剛完成腦瘤手術的公民黨立法會議員陳淑莊，將惡搞黑白照撕去，全部換上香港特首林鄭月娥、警務處長盧偉聰等人的照片。

綜合媒體報導，昨天凌晨，400多名身穿黑色、白色襯衫人士，突然到場大肆破壞藍儂牆，撕下便利貼，接著用白膠大片塗抹牆面，改貼他們準備的A4紙，如譴責反送中運動的廣告文宣，和我國總統蔡英文、香港泛民主派議員、何韻詩等人的黑白照，上面寫著「賣國賊」、「去死」等字眼。隧道頂部的「藍儂隧道」被撕掉，改貼上「壽終正寢」，並放置喪禮用的花圈，現場變得像靈堂，破壞者還威脅記者「不要拍」。

根據《香港01》，反送中人士也不甘示弱，今天凌晨，包括剛完成腦瘤手術的公民黨立法會議員陳淑莊等人到場，迅速讓現場變回便利貼海，並貼上「撕一貼億」的大字，蔡英文、何韻詩等人的照片，也被換成林鄭月娥、盧偉聰的黑白照；隧道入口「壽終正寢」大字則未撕去，正中央則張貼了林鄭月娥的黑白照。

陳淑莊在臉書上說，「聽聞大埔有個新景點，靚到連自由行都要半夜三更坐旅遊巴來，仲虔誠到送花牌賀林鄭惡法壽終正寢。我今晚入去大埔朝聖，發現大埔人真係超級撒亞人，一日之內起咗連儂隧道3.0之3D版。」

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