柯P稱中研院聯外道路「要卡就卡」 藍營議員也看不下

2019-07-19 22:08

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲連日來砲打藍綠，昨天有媒體報導，柯P近來不滿民進黨「爆走」，其中一大原因是國發會強迫北市府買單8億元的中研院聯外道路案，國發會都表示無此事，未料，柯P今早受訪竟說，反正要卡就卡，「你（指民進黨）卡我就自己做就好」，藍綠兩黨議員都認為，柯文哲根本混淆視聽，就連國民黨議員都看不下去，直呼中央在這件事上應不會做文章，「柯文哲出示公文就好，別製造中央故意打你的假象！」

港湖區國民黨議員吳世正說，柯文哲現在就是想找機會表現他和中央不一樣，生技園區附近的車流量會越來越大，現在等於是市民有需要，即使中央卡，我柯文哲還是要做，柯P想藉此對外展現比中央更體恤人民。

港湖區國民黨議員李明賢則說，所有建設、工程案都會有公文，北市府可以出示，這攸關幾億的重大建設，雖然和執政黨不同黨，但他認為，這件事中央應不會做文章，究竟有沒有申請只要出示公文就可以知道，這沒有模糊的空間，「不要故意製造中央故意在打你的假象，把證據拿出來不就好了？」

港湖區國民黨議員游淑慧說，中研院開闢聯外道路，但在地方說明會時，一些細項沒共識，拖了很長一段時間，柯文哲後來跳出來說要來做，並開始規劃，國發會昨天發新聞稿說，根本沒有要叫台北市政府出錢，去年中研院的新聞稿也說這筆錢由中研院匡列，所以這件事並沒有像柯文哲所說的卡來卡去。

柯文哲今天說，最近國發會好像變成市區道路，寫一個計劃去內政部營建署申請，如果過了的話，錢就中央撥給台北市汽燃稅去扣。游淑慧打臉說，汽燃稅本來就不會配給地方，原本就是交通單位用於修路、鋪路，如果地方提出申請、中央同意的話，也能幫忙鋪地方的道路，柯文哲要不是沒了解狀況，不然就是故意呈現和高雄市長韓國瑜一樣被中央打壓。

民進黨議員許家蓓說，藍營總統初選民調出爐後，市長柯文哲的發言開始火力四射，明顯看出柯的焦慮與不安，她要提醒柯文哲，市長的發言代表北市府，不要為了選舉亂了施政方針，對外發言時應先清楚狀況，以台北市政及市民福祉為優先，才不會讓人看笑話。

民進黨議員吳沛憶認為，柯文哲公然指責民進黨刻意「卡柯」，企圖營造北市府的「被害形象」，爭取民眾同情，事實則是國發會18日新聞稿已經說明清楚，北市府開會時自己都同意該聯外道路屬市區道路，她批評柯文哲不該公然說謊，一心只有選舉，「勸柯文哲好好做人，回頭是岸！」

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