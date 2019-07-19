柯文哲砲轟藍綠 學者：精密計算的發言

2019-07-19 19:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於台北市長柯文哲近日頻頻砲轟藍綠，台師大政治所教授、陸委會諮委范世平在臉書表示，在媒體消風好幾個月的柯文哲，這兩天出手了，酸言惡語的狂轟濫炸蔡英文與蘇貞昌，也不忘調侃韓國瑜。「精密計算的發言，搭配一副無所謂的態度，這就是柯文哲」。

范世平說，這個時間點當然是精挑細選的，國民黨初選剛結束，韓國瑜回到高雄「專心」市政，郭台銘出國，新聞很淡；蔡英文出訪一些台灣人沒去過的國家，所以媒體也不太關心。這個時間出手，新聞輻射效果最大，民進黨想「冷處理」，想不回應，都很難。

范世平認為，柯的目的當然是要奪回被韓國瑜奪走已久的話語權，重新炒熱聲量。在去年大部分的總統參選人民調，他都是第一，如今大多是墊底。

范世平表示，柯說台灣只剩「草包、菜包」可選，然後批評蔡英文打壓，也在鋪墊自己參選總統的正當性。去年要不是因為公投案太多造成「邊開票，邊投票」，許多綠營支持者看到姚文智沒望了才投他，讓柯連任過關，但也只贏了丁守中3000多票。如果沒這意外他早輸了，顯見市政不佳，哪有什麼選總統的正當性？只是現在有個更沒正當性的韓國瑜而已。

范世平分析，旺董這兩天一直要郭台銘別脫黨選總統，表面上是幫韓國瑜，其實是幫柯文哲，因為郭與柯的選票重疊性最高，如果郭出來，對柯最不利，柯甚至就不選了。所以旺董現在是買「雙保險」，韓與柯都參選，總會上一個。而柯文哲還是外表一派輕鬆，一副無所謂的樣子，談笑用兵。從今天來看，他的聲量的確快速回流，但能否回到過去的高點，還要觀察。

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