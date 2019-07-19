柯P接連砲轟韓國瑜、蔡英文 蔡壁如這樣說…

2019-07-19 20:48

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲近日砲火全開，左批民進黨、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，右酸韓國瑜不夠格當總統，對於柯文哲砲火連連，是否為選戰策略？市府顧問蔡壁如說，沒有選戰策略，但她認為，選舉應是歡樂的派對，如果要出來選國家領導人，應是要能夠讓老百姓感受到希望和快樂，而不要製造恐懼或仇恨。

外界認為，柯文哲砲火連連可能是選戰策略之一，蔡壁如說，現在沒有選戰策略，只是一直被以這方向想，感覺起來好像是我們有要選，但大家會發現台北市政府還是很認真，每天早上都在討論市政，各局處看起來就沒有要選舉的樣子，「為什麼你們一定要把我們往選戰的方向去推，我們有這麼明顯要選舉嗎？」

媒體詢問，是否現在把藍、綠都罵一輪，看剩下有多少人對柯文哲有好感，再決定要不要參選？蔡壁如認為，這戰略好像不太好，選舉應是歡樂的派對，如果要出來選國家領導人，應是要能夠讓老百姓感受到希望和快樂，而不要製造恐懼或仇恨，當然恐懼跟仇恨是可以催票，但那不是一個正常國家該有的現象，「去年選舉我們也不會去攻擊對方，就是一個很歡樂的過程，這是我們想法。如果要去算計到選票，沒想那麼多。」

至於柯文哲說，台灣只剩草包跟菜包可選，蔡壁如則說，這個其實是網路瘋傳的話，「我們有時候手機看到覺得很好笑，就會順便拿給市長看，市長看到菜包、草包，就覺得滿貼切的。」柯文哲昨天說蘇貞昌不要臉後，又說他豁出去了，蔡壁如說，不知道柯P豁出去什麼，可是他每天還是照樣目前工作。

針對民進黨找林飛帆當副秘書長，是否會吸年輕人票，內部評估如何？蔡壁如說，各政黨都要找年輕人認同，她認為是很正常的事，「國民黨看起來就太老，民進黨看起來就那幾個在……」，媒體追問，林飛帆是否不造成威脅？蔡壁如則說要在看。

最後媒體追問市長參選機率、柯文哲加入會影響蔡英文選票是考量，但蔡壁如皆未正面回應，僅說目前沒規劃要選舉、還沒有想，兩黨初選剛結束，讓大家回歸平靜生活過一陣子再說。

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