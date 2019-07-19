罷韓募資啟動 推出吃碗內看碗外警世碗

2019-07-19 19:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕罷免韓國瑜的「公民割草行動」與「Wecare高雄」今天宣布，將於今晚起在「嘖嘖群眾募資平台」推出募資專案，包括相當吸睛的吃碗內看碗外「警世碗」，兩單位各自希望募資600萬元。

由平民發起的「公民割草行動」表示，目前連署書已達16萬份，為了達成罷免落跑市長韓國瑜的艱鉅任務，與 「Wecare高雄」同時發動全民募資，兩個專案都將於今天晚上8點在「嘖嘖群眾募資平台」上架。

「公民割草行動」指出，為了衝刺提議書與連署書，使罷免工作更快推進，社團需要更多資源與支持，因此推出募資專案，募資回饋品項包括T恤、口罩、毛巾等，實用又能發揚割草精神的紀念物品，提供大家選擇，表達對罷韓行動的決心與支持。

其中一款吃碗內看碗外「警世碗」，圖案相當吸睛，碗內有一個人拿著一碗滷肉飯與一瓶礦泉水，強調「以行動代替犯錯，用警世碗時刻提醒我們」。

「Wecare高雄」罷韓30行動發起人尹立指出，韓國瑜當選不過2、3個月，就宣布要選總統，因此請藝術家設計圖案，「明明碗內就有豐盛食物，可是他還是翻著白眼看碗外世界，完全不把高雄看在眼裡。」

「公民割草行動」指出，隨著韓國瑜於本月15日「落跑」參選總統，罷韓行動也全面升級，號召市民之外的全台公民一起參與，務必要讓不適任的市長下台，也讓高雄跟台灣回溫，不再受「韓流」侵擾。

「公民割草行動」發言人李先生表示，罷韓的長期抗戰，需要更多資源與所有人的參與，未來也將與Wecare高雄協同運作，合辦各式活動，互相加油打氣，讓抗韓力量極大化。

此次募資目標，「公民割草行動」與「Wecare高雄」各希望募得600萬元，總共達1200萬元，因為扣除回饋品製作成本、物流及募資平台上架費，所剩餘收入，才有較充足的經費用於舉辦大遊行，包含支應硬體如帳篷、發電機、流動廁所、桌椅、舞台等。

尹立另透露，目前也計畫在秋季發起罷韓大遊行。

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