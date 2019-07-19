出席美宗教自由部長級會議 高碩泰談台灣價值籲各國響應

2019-07-19 14:46

〔記者彭琬馨／綜合報導〕中華民國駐美代表處今發布新聞稿表示，代表高碩泰18日應邀出席第二屆「促進宗教自由部長級會議」（Ministerial to Advance Religious Freedom），美國副總統彭斯並在會中宣布成立「國際宗教自由聯盟」（International Religious Freedom Alliance）。高碩泰在會中引述總統蔡英文談話表示，宗教自由是台灣民主生活重要的一部分，也是台灣與國際社會分享最重要的資產，未來將持續致力維護基本人權、人類尊嚴、文化多元及宗教自由，呼籲各國共同響應。

由美國國務院主辦的第二屆「促進宗教自由部長級會議」本月16至18日舉辦，駐美代表與台灣首任宗教自由無任所大使布興·大立本共同出席。美國務卿龐培歐、副總統彭斯接親自出席致詞。

駐美代表處新聞稿表示，高碩泰在會中強調，總統蔡英文任命布興大使為台灣首位宗教自由無任所大使，顯見台灣對促進我國及全球宗教自由之堅定承諾，此外，台灣是率先呼應去年首屆部長級會議訴求而舉辦區域會議的國家之一，台灣並在研討會中宣布捐助100萬美元給國務院「國際宗教自由基金」，以支持全球終止宗教迫害之努力。

美國國務院去年7月舉辦首屆「促進宗教自由部長級會議」，高碩泰與內政部官員共同與會。會中發布「波多馬克行動計畫」（Potomac Plan of Action），呼籲與會各國設立宗教自由無任所大使；也成立「國際宗教自由基金」（International Religious FreedomFund），用以推動全球宗教自由。今年會議則共有106國代表及上千名公民社會人士與會。

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