建議小英選前把阿扁關回去？許信良：特赦或許是值得考慮的險招

2019-07-19 13:40

〔記者李欣芳／台北報導〕目前保外就醫陳水扁前總統日前發文，質疑亞太和平基金會董事長、民進黨前主席許信良為了蔡總統明年總統大選的勝選，會建請蔡總統把他「抓回去」，許信良今天回應說，陳前總統近日似乎患了焦慮症，居然在17日深夜發文，擔心許信良會建請蔡總統把他「抓回去」，這真是杞人憂天！

許信良今天在臉書發文表示，首先，他不是蔡總統競選團隊的成員，「不在其位，不謀其政。」沒有立場對蔡總統的競選做任何建議！其次，完全從競選利害考量，「我個人不認為把陳前總統抓回去對蔡總統的選情有利；正好相反，我個人認為特赦陳前總統或許是值得考慮的險招」。

許信良表示，蔡總統是非常重視法律的領導人，對特赦陳前總統的態度，他個人的推測主要是基於對「特赦法」的在意。這和他個人對總統行使特赦權的憲法見解是不同的。

「 我一直認為，特赦權是憲法賦予總統的特權，是超乎司法之上的。總統基於整體國家利益的考量，行使這個特權，不應受法律的限制」，許信良表示，所以，在這個意義上說，特赦法是違憲的，因為它限制了總統對特赦權的行使。

許信良指出，美國福特總統甚至在司法程序開始之前，就特赦他的前任尼克森總統。這個案例最足以支持上述他對特赦權的憲法法理的見解。

他說，2011年參加民進黨的總統初選，他在4月20日舉行的最後一場政見發表會，正式提出特赦陳前總統的主張。參選的目的，只是想讓未來的民進黨總統知道如何當個好總統。他會天真地期待「阿扁們」的支持嗎？

許信良表示，對於特赦陳前總統，他的立場一貫不變。蔡總統上任以後，基於愛護民進黨，自己曾經在媒體上好意提醒陳前總統，為了特赦，他自己也有責任努力和整個社會和解。

許信良並透露一段往事，他說，對於陳前總統，他其實不存在個人心結。2001年10月，亞太經合會領袖會議在上海舉行。他得知陳前總統有意參加，便極力遊說中國有關方面同意陳前總統前往，可惜此事最後因為中國對陳前總統終究缺乏信任而失敗，陳前總統當年如果能夠成行，此後的兩岸關係應當另有一番景象！

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