韓國瑜爆氣捍衛中天「怎可能受國台辦指揮賣台？」

2019-07-19 12:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對《金融時報》指中天電視及中國時報，接受中國國台辦指令做新聞，高雄市長韓國瑜今早受訪時爆氣捍衛中天，強調：「中天報導這麼多中華民國國旗，怎麼可能賣台？或接受國台辦的指揮呢？」他更重砲抨擊NCC迫害媒體，希望NCC委員用同一套標準來看新聞媒體。

韓國瑜今天在市府接見外賓，會後接受媒體聯訪，中天記者特別問他《金融時報》指控中天是紅媒的看法？

韓國瑜表示，中華民國的國旗漂不漂亮？非常漂亮，相信海內外所有華僑及台澎金馬民眾都熱愛國旗，也熱愛中華民國，「我個人造勢場合，國旗到處飄揚，人心沸騰，報導最多的是中天電視台。」

韓國瑜說，中華民國現在是誰想消滅？一個是中共，一個是台獨，「中天報導這麼多中華民國國旗，怎麼可能賣台？或接受國台辦的指揮呢？」他不太了解NCC的標準。

韓國瑜重砲抨擊NCC說，抹黑、造謠、中傷韓國瑜的新聞，某幾家電視台已經到了不可思議的地步，「NCC委員沒看到嗎？眼睛瞎掉了嗎？耳朵聾了嗎？還是兩套標準呢？」

韓國瑜又為中天抱屈說，他覺得這樣指責中天是不公平的，報導中華民國國旗，中天都是一馬當先，怎麼不會熱愛我們國家呢？

韓國瑜強調，現在政治掛帥指導新聞，甚至用NCC來迫害媒體，絕對不能容許，希望NCC委員用同一套標準來看新聞媒體，「不要抹黑、造謠、中傷韓國瑜的就是好學生，報導韓國瑜多一點的就是壞學生，這樣怎麼讓人心服口服呢？」

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