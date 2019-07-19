屏縣議會秘書長吳松薰疑涉貪 30萬交保

2019-07-19 11:51

〔記者李立法／屏東報導〕廉政署昨天到屏東縣議會調閱資料並帶回相關人員偵訊，縣議會秘書長吳松薰應訊後，檢察官認為他涉犯貪污治罪條例中的「利用職務上機會詐取財物罪」，今天早上諭令30萬元交保，全案後續發展引發地方政壇關注。

針對廉政署昨天的調查行動及事由，屏東地檢署以「偵查不公開」為由拒絕透露，只強調全案還在偵辦中，相關人員涉案情節不便說明。

屏東縣議長周典論對於部屬疑涉貪遭重金交保，今早透過幕僚表示，因為「偵查不公開」，他並不了解案情，實不方便對外說明。

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