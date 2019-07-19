砲打藍綠 柯文哲酸：台灣只有草包跟菜包可以選真糟糕

2019-07-19 11:13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2020總統大選藍綠人選就定位，至今未鬆口的台北市長柯文哲近來火力全開，砲打藍綠，柯文哲今早受訪時抨擊火力依舊不減，大酸藍綠兩黨總統參選人選，表示台灣走到今天這個地步，「只有草包跟菜包可以選擇，實在真糟糕」。

柯文哲今早在市府大樓12樓接受媒體聯訪。媒體指出TVBS最新民調顯示若柯參選，高雄市長韓國瑜、總統蔡英文和柯文哲的支持度分別為40%、28%、27%，柯可能被棄保、邊緣化？柯表示，兩個黨的初選民調都變化滿劇烈的，他覺得台灣還是不應當政治只有選舉，他覺得還是不太對」，但稱自己越來越輕鬆，「我發現每個人都很焦慮，只有我是最輕鬆的。」

柯文哲近來砲火全開，外界解讀是柯的參戰起手式，而研發的「原子彈」可能是要拉攏鴻海前董事長郭台銘和郭粉？柯對此表示，台灣也曾經研發原子彈，也不一定一定會成功嘛，不過，他發現自己這樣最快樂，「每天早上7點半準時上工，然後該做的事情做完，你們來訪問我的時候，看到什麼不對就K什麼，滿快樂的」。

媒體追問蔡英文總統出訪被問白綠還有沒有合作機會，愣了3秒，柯笑說，「她一定會陷入長考啊，呵呵呵」、「反正他們兩面手法，也習慣了，一邊說要跟你合作、一邊打你」，直言自己也習慣了。

有民調顯示4成、5成民眾不支持柯文哲、韓國瑜帶職參選，柯文哲直言，「這是一定的啊」，他也覺得帶職參選，特別是這種才選上市長就選，並稱自己即使現在這樣，還是多多少少被干擾到一點，「我猜韓國瑜在高雄一定更糟糕」，一天只有24小時，哪有可能。

最後，柯文哲嘆說，「坦白講，今天台灣走到這地步，只有跟草包跟蔡包可以選擇，實在是真糟糕！」

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