意外插曲！蔡英文接受歡迎儀式 我國旗突掉落

2019-07-18 23:47

〔特派記者楊淳卉／聖露西亞18日報導〕蔡英文總統訪問友邦聖露西亞第二天上午（台北時間18日晚間）前往露國國會發表演說，抵達時接受儀隊歡迎儀式。露國旗官將我國國旗在升上旗竿頂端時，國旗突然掉落，成為意外小插曲。旗手隨即將旗竿拔下檢查滑輪，最後順利將我國國旗繫上旗竿，將國旗升起。

總統抵達國會時，由露國國會參、眾兩院議長迎接，即使現場下雨，仍澆不熄露國民眾熱情列隊歡迎。蔡總統接著接受儀隊歡迎儀式並檢閱儀隊。

此外，總統抵達國會前，有露國儀隊成員疑體力不支倒地，隨即被旁人攙扶至場外休息。總統府發言人張惇涵表示，瞭解之後該儀隊成員並無大礙，他們也會持續關心該成員狀況。

蔡總統當天下午將出席露國政府廣域網路計畫第二期啟動典禮，並與露國參議長麥晶泰及眾議長丹尼爾午宴，接著出席國士壘人力發展中心落成典禮，晚間進行總統答宴，為露國兩天訪問行程畫下句點。

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