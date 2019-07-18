「喜樂島」7/20組黨 欲推總統候選人挑戰小英

2019-07-18 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕獨派色彩十分鮮明的「喜樂島聯盟」預計本週六（20日）正式成立政黨，並希望推出自己的總統候選人，挑戰現任總統蔡英文。對此，獨派陣營的正反意見不一，不少本土社團樂觀其成，但也有許多反對者認為這對民進黨整合團結有衝擊，到頭來可能反讓國民黨漁翁得利！

綜合媒體報導，「喜樂島聯盟」將於本月20日正式成立政黨，並於集思台大會議中心舉辦喜樂島聯盟政黨成立大會。

籌備委員會成員劉敬文（妖西）即表示，組黨的目的便是為整合不滿總統蔡英文執政的獨派及深綠人士，從民進黨的角度思考或許會認為喜樂島聯盟是分裂勢力，但現在的民進黨變了，組黨的本意就是要找回民進黨的原生精神。劉敬文也表示，希望能夠推出自己的總統候選人挑戰蔡英文連任，及推出不分區與至少10席的區域立委。

對此，獨派陣營各持正反意見，支持者認為這或許能給同樣不滿民進黨執政的深綠選民一個「出口」；反對者則認為自組政黨不利團結，恐讓藍營得利。

民進黨立委蔡易餘表示，喜樂島組黨一定會衝擊綠營選情，呼籲「喜樂島的前輩們」以大局為重，不要把過去的不愉快變成團結的絆腳石，「還是希望大家可以冷靜」。民進黨主席卓榮泰也喊話，理念相同者合作為上策，力量分散掉等於敵人加倍。

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