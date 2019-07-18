有人醞釀建請「選前關回去」 阿扁：許信良的話不能聽

2019-07-18 16:49

〔記者楊政郡／台中報導〕前總統陳水扁在「新勇哥物語」說，他聽到許信良等人說，2020年如果蔡英文選情不利，要建請蔡總統把阿扁再關回台中鬼地方。阿扁今天下午到台中市樂成宮簽書會，有好奇民眾詢問，台中市議員何敏誠轉述阿扁回應，「許信良的話不能聽」！

而簽書會湧入數百名扁迷，300本《堅持》很快被索取一空，扁迷邊簽名還要求拍照，1個多小時還簽不完；高大成醫師也到場助陣，許多扁迷也是高迷，要求他一起簽名。

前總統陳水扁中午就到台中東區與市議員何敏誠、邱素貞及樂成宮董監事們一起用餐，下午2點左右到樂成宮舉辦簽書會，大台中民主進步促進會前會長黃漢卿提供300本《堅持》，馥蔓麵包黃會長也提供300盒餐盒，很快就被索取一空。

而對於目前保外就醫的阿扁是否關回去？藍綠各有解讀，甚至關回去對選情的影響，也是論壇的焦點。阿扁在日前的「新勇哥物語」提到，他聽說許信良等人說，2020年如果蔡英文選情不利，要蔡總統把阿扁再關回台中鬼地方。

何敏誠說，阿扁總統一生為台灣鞠躬盡瘁，受到入獄的待遇，很不公平，前朝一部戰艦就可以貪幾百億，我不相信阿扁會去貪7億！而阿扁在簽書會上並沒有發表談話，精神相當不錯。

這麼多年了，扁迷熱情不減，太多的扁迷排隊要與他拍照，有的沒分到書，就簽在衣服及帽子上，有人拿以前與阿扁合照的照片請阿扁簽名；高大成醫師中途也到場助陣，他在民進黨總統初選時也出盡風頭，不少民眾也是高迷，阿扁簽完換高大成簽，現場十分熱絡。簽書會到4點多才結束。

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