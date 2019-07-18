鄭文燦當小英副手？ 呂秀蓮：將無法批韓、柯帶職參選

2019-07-18 11:52

〔記者謝君臨／台北報導〕2020總統大選距今僅剩半年，國民兩黨候選人都已到位，將由高雄市長韓國瑜挑戰爭取連任的總統蔡英文，對於外傳蔡的副手有可能是桃園市長鄭文燦，前副總統呂秀蓮今表示，蔡與鄭的交情很深，鄭的民調也很高，不無可能，但若鄭真擔任副手，民進黨就失去批判韓及台北市長柯文哲「帶職參選」的正當性。

呂秀蓮表示，針對副手人選，考慮的因素很多，一是將來的配合度，還有是否對未來的選舉有吸引力；媒體點名桃園市長鄭文燦是否有可能擔任蔡總統副手，呂說，蔡和鄭的交情很深，鄭的民調又很高，不無可能，不過也有人提及，假如鄭出來，民進黨就失去對韓、柯「帶職參選」的批判力道，要看蔡總統的決定。

呂秀蓮指出，坦白講，這幾屆的副總統好像無聲無息，表示總統不是很尊重、不是很需要副總統，副總統雖然沒有很明確的職責，但「我當副總統8年，做了很多事情，陳總統很信賴我」，不過這幾任好像都不讓副總統做事情，副總統也是人才，應分工合作，有的人可能認為他的民意很高，不需要靠副總統拉票。

針對蔡總統副手人選，媒體再點名行政院前院長賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全等人；呂秀蓮說，這要看蔡總統，不過台灣社會滿寬容的，總統、行政院長、立法院長都是屏東人，全世界沒有國家這樣，地域要稍微平衡，當前三大要角都是屏東人，如果一直都這樣，是否會被人家講話。

呂秀蓮說，她觀察發現，蔡總統可能不需要一個很能幹的副總統，不過副總統陳建仁有他的條件，但好像都無聲無息。

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