韓流2天就消風？ 董智森斷言：韓國瑜民調還會再掉！

2019-07-18 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨初選民調結果在15日出爐，參選人韓國瑜大勝郭台銘17%，更以47.7%贏過現任總統蔡英文的15.8%。不過在2日後的「兩岸政策協會」民調中，蔡英文就以45.9%的支持度，以6.9個百分點，勝過韓國瑜39.0%。對此，電台主持人董智森在節目中預言，「韓國瑜民調還會再掉」！

董智森16日在電台節目表示，他計算過，1%的支持度大概等於14萬票，蔡英文15.8%，只能拿到200萬票，「有一點點腦袋的人，都曉得說不可能」。董智森提到，韓國瑜之所以在初選民調大勝，就是靠很多「深藍的人」守著電話，「很多阿公阿嬤、老奶奶老爺爺守著」。而這樣民調方式，根本就測不到年輕人。

就在韓國瑜初選勝出後，在網路許多粉專發起的投票中，韓國瑜都以懸殊的得票率輸給蔡英文。董智森在17日節目中表示，包括聯合報、TVBS、少康戰情室等10個網路社群的投票中，韓國瑜都一面倒慘敗，他說，雖然網路不一定準，但連「兩岸政策協會」發布的民調中，韓國瑜也都輸給蔡英文。

董智森表示，「兩岸政策協會」發布的民調中，蔡英文支持度45.9%，以6.9個百分點，勝過韓國瑜39.0%；若加入柯文哲，則是蔡英文36.3%、韓國瑜33.7%、柯文哲是22.3%，董智森也舉出韓國瑜落跑市長、市政能力等議題，預言韓國瑜民調還會再掉，「我告訴你啦，下面還會掉，這是必然的」。

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