安定力量放話成第三 時代力量喊話：勿重蹈歧視仇恨及造假

2019-07-17 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕「安定力量」在昨天（16日）取得政黨證明書，更放話要在2020年成為國會第三大黨。對此，現為第三大黨的「時代力量」今發文呼籲安定力量應擔負起政黨責任，別再製造歧視仇恨以及造假言論。

「安定力量日前取得政黨證明書，並公開喊話『要成為第三大黨』」時代力量對此表示，台灣作為一個民主國家，全民都有參與政治的權利，但「希望安定力量別再成為社會不安定的來源。」

時代力量舉例，上個月安定力量主席孫繼正於高雄市長韓國瑜花蓮造勢場上發言，惡意扭曲性平教育，散佈不實言論，事後遭教育部駁斥，並向警政署舉報，但孫繼正非但沒有認錯的意思，還率人到教育部要求辯論。時代力量批評：「這些長期散佈惡意扭曲的資訊，製造了多少對第一線教育人員的誤解，許多家長對學校性平教育的不信任，整個社會因被誤導而產生的對立。」

接著又提到2017年安定力量發動罷免新北市汐止選區立委黃國昌，同樣使用散佈惡意假消息的方式，造成選區民眾人心惶惶，更離譜的是，安定力量還帶人到黃國昌住處騷擾叫囂，事後更扯謊稱不知道黃國昌住哪，「實在無法理解這是哪門子安定？」

時代力量表示，「民主社會當然要擁抱多元聲音，但並不包括惡意扭曲造假、煽動仇恨歧視的聲音」，現在安定力量已經立案成為政黨，就應該停止造假言論這種不負責任的行為，「請安定力量擔起政黨民主責任，勿再重蹈歧視仇恨及造假言論」！

時代力量臉書貼文：

安定力量臉書貼文：

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