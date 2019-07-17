吳崢推斷中國盤算：韓國瑜就連「治國無能」也能成為中國統戰助力

2019-07-17 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「吳崢在松山信義」今日的貼文中指出，今天《金融時報》直接證實：「中國國台辦直接對旺中集團的編輯部門下達編採指示！」吳崢對此直言，「這（旺中集團）不是一家媒體，是中國在台灣的文宣部隊。」吳崢表示此新聞也印證了自己在本月7日的貼文中所言：「韓國瑜就是中國的理想人選。」而吳崢在該則臉書貼文中推斷，如果韓國瑜選上總統，「雜草將充斥在政府各個機關部會的縫隙中」，甚至直言，韓國瑜的「治國無能」也將為中國統戰提供一大助力。

根據吳崢在7日的貼文指出，只要台灣本地社會發展得愈好、制度運作成熟、以及人民對於國家深感認同與驕傲，那麼中國的控制力要滲透台灣，也就更加困難。而對中國來說，即便韓無法連任也不是問題，反正台灣從來都不缺「爭相競逐作為中國代理人」的政治明星，再挑選其他人選就好。吳崢解釋，對中國而言，只要韓國瑜當選後能在四年的總統任期內，將台灣本地的政治搞到秩序大亂、將社會制度的穩定性，破壞到在短時間內難以修復，就非常有利於中國對台灣的統戰。

吳崢直言，韓國瑜的「民粹語言」在台灣有一定的市場，但其言論並不會被華府視為「真實可靠的訊息」。吳崢表示，「韓國瑜沒有和美國政界、政策菁英溝通的能力，也無法維持目前正在深化的台美合作關係。」而韓國瑜自當選高雄市長至今，已充分暴露他對於現代政府體制運作知識的匱乏，更遑論更上位的抽象概念，例如地緣政治。

吳崢表示，「如今看來全台灣最無能的政治人物，竟極有可能代表國民黨角逐總統」。更對此預言，如果韓國瑜選上總統，「雜草將充斥在政府各個機關部會的縫隙中」，而今日高雄的慘劇將複製到全台上演，例如行政體系失能、缺乏危機處理能力、甚至連日常庶務也都無法維持原本水準。而韓國瑜為了掩蓋治國無能的困境，將會更仰賴中國所輸出的政治紅利，以維繫自己的政權生存，而同時在另一方面，也會在國內進一步推動更多與中國結合的制度變革，並將全部阻擋這些變革的在野黨與公民社會，斥為阻礙台灣進步的「元兇」，而他也將持續以他所擅長的政治鬥爭話術，來擴大國內矛盾，以轉移政治壓力。

根據根據英國「金融時報」的報導，一名中國時報記者透露：「他們每天來電，他們不會插手每件事情，主要關切的是與兩岸關係和中國有關的議題，他們對報導角度和報導是否上頭版有發言權。」而一名中天記者表示，中國政府官員會要求指定駐中國的台灣媒體記者的新聞內容及社論立場，以「組織」針對中國的報導。目前已有兩家台灣報紙的記者證實此說法。

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