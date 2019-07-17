國民黨「死亡龍魚」歸黨產會管？ 孫斌：逾20萬才須申報

2019-07-17 19:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕高雄市長韓國瑜本週一國民黨內總統初選民調剛勝出，中央黨部風水池一尾珍貴紅尾金龍魚意外跳出魚池死亡，被黨內人士視為凶兆。事後，國民黨組發會主委李哲華受訪表示，「真的是怪力亂神、無稽之談」，倘若與國民黨有關，那魚就是不當黨產委員會該管理的；對此，黨產會今日出面表示，除非那尾龍魚價格高於20萬元才須申報。

據了解，國民黨今年5月在中央黨部地下一樓，號稱「風水池」的池內放入9尾「紅尾金龍」龍魚，象徵重聚帝王之氣，但前天公布初選結果由韓國瑜勝出後，當天下午一尾46公分長的龍魚便跳出魚池，曬成魚乾死亡。

「真的是怪力亂神、無稽之談啦」，李哲華昨天接受電視台採訪指出，池子內養任何動物都是大樓管理會處理，與國民黨無關；倘若與國民黨有關，那魚就是不當黨產委員會該管理的。

黨產會發言人孫斌今日受訪表示，不太清楚國民黨組發會這樣回應的心態，不當黨產條例規定非常清楚，政黨的黨費、政治獻金、選舉補助款為政黨合法收入，如果國民黨是用正當收入買了那一尾龍魚，那魚就不在黨產會所管範圍內。

孫斌指出，黨產會要管的是，國民黨在戒嚴時期黨國不分時代，從國家或其他管道不當取得的財產，這才是黨產會要管的對象，而國民黨至今仍不配合國家清理不當黨產，反而在此時開這樣的「不好笑」玩笑，覺得非常遺憾。

孫斌提及，國民黨來申報的財產，動產部分是20萬元以上，除非那一尾龍魚當時價格高於20萬元，及在黨產條例公布之前所買來的，這時候就會有漏申報的問題。會向國民黨相關承辦人員了解一下，那些龍魚是誰買的？是誰放進去的？再決定之後看怎麼處理。

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