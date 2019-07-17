時力擬提修法追回帶職參選者補助款 韓國瑜：補助全國適用

2019-07-17 13:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕時代力量今在台北召開記者會，擬提修法針對帶職參選者追回選舉補助款，被外界解讀為「韓國瑜條款」；高雄市長韓國瑜今對此指出，相關補助是全國一體適用。

時代力量立委徐永明、高雄市議員林于凱與時力高市立委參選人陳惠敏，今在立法院召開記者會，宣布將針對「公職人員選罷法」與「總統副總統選舉罷免法」提出修法，要求增訂民選公職人員除競選連任外，登記參選其他公職候選人時，即應視同辭去原先職位。

高市議員林于凱說，民調顯示60%高雄市民、希望韓國瑜先辭去市長再選總統，呼籲韓國瑜，「市民期待你辭職！」

徐永明出示統計資料指出，近3屆民選公職人員，非競選連任卻帶職參選地方縣市長的高達45人，國民黨20人、民進黨18人、無黨籍則有8人；他批評帶職參選在台灣成為兩大黨普遍現象，以目前民調顯示，民眾其實對帶職參選非常厭惡。

徐永明說，高雄市長韓國瑜去年九合一選舉中獲得2000多萬元選票補助款，若參選總統，以國民黨基本盤粗估，大約能再拿到1億多的選票補助款，「一年內參加兩次選舉，就能拿到兩億多」。

他批評此情況會讓市民覺得「選舉可以發大財」，因此將提案修法，若政治人物登記參選其他公職當天，並未辭去上一個公職職務，上一屆的選票補助款就應繳回。

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韓國瑜條款？時力提修法禁帶職參選 並追回選舉補助款

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