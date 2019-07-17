蔡英文對決韓國瑜 民調：支持者在這年齡層差距最大

2019-07-17 13:19

〔記者謝君臨／台北報導〕距離2020年總統大選僅剩半年，目前民進黨、國民黨候選人均已到位，將由總統蔡英文直球對決高雄市長韓國瑜；根據最新民調，蔡領先韓6.9個百分點，進一步分析選民結構，可發現2人不只是親美與親中的角力延伸，同時也是世代之間的戰爭；據統計，年輕族群挺蔡比例高達6成，韓則不到3成。

兩岸政策協會今公布「近期兩岸議題與2020總統大選投票意向」民調結果，由該協會理事長譚耀南主持，協會秘書長王智盛教授報告民調結果，另邀請師範大學政治學系教授范世平、台灣民主基金會副執行長顏建發教授，及台灣國際法學會副秘書長林廷輝教授與談。

根據民調，在僅有蔡英文、韓國瑜2人參選的情況下，蔡的支持度45.9%，勝過韓的39.0%，差距6.9個百分點。而在蔡、韓及台北市長柯文哲3人參選的情況下，蔡的支持度36.3%，與韓的33.7%差距僅2.6個百分點，落在誤差範圍內，柯的支持度則為22.3%。

近一步分析蔡、韓2人的選民結構，其中20歲至29歲的選民中，高達59.5%支持蔡，僅28.3%支持韓；30至39歲支持蔡40.8%，略低於韓41.1%；40至49歲有38.6%挺蔡、42.1%挺韓；50至59歲支持蔡46.2%、支持韓38.1%；60至69歲有47.1%支持蔡，44.6%支持韓；70歲以上44%挺蔡、40.7%挺韓。

王智盛表示，蔡、韓兩人對決，年輕族群的支持度落差非常大，特別是在20至29歲之間的選民，近6成支持蔡，挺韓的不到3成，即便是加入台北市長柯文哲，蔡仍大於柯大於韓，與一般外界認知大同小異，「韓粉」在年輕世代的支持度是不足的，這部分多是年長者，形成非常鮮明的對比。

王智盛說，除了政黨之外，世代對於不同議題、候選人的期待跟認知，成為大選的隱藏變數；據統計，不論是兩岸、國安或外交議題，年輕族群對於蔡政府的支持率都較高，這也顯示年輕世代在中國的對抗上，比年長者更為謹慎；簡言之，世代是另一個影響選舉的潛在因素，從本次民調也嗅出可能的發展趨勢。

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