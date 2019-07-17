全國商圈總會長邀「這些粉」來購物節 韓：是號召高雄好友

2019-07-17 13:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕2019全國商圈購物節首度移師高雄，全國商圈總會長胡神賀今天在記者會上卻說，先祝賀高雄市長韓國瑜高票當選、還公開邀請「這些粉」再來高雄，讓單純的行銷活動瞬間冷場，略為尷尬的韓國瑜事後修正，是號召高雄市的好朋友。

韓國瑜強調純粹就是商圈活動，且是全國商圈購物節24年來第一次到高雄舉辦，很希望能辦得成功，至於商圈總會長相關「政治性」發言內容，他不予評論。

由高雄市政府與經濟部中小企業處合辦的2019全國商圈購物節，7月19日到21日、一連3天在愛河畔徒步區（中正、五福路間，燈會相同位置）舉行，現場將推數百種全國各地商圈特色產品、手工藝品等，還有商品1元競標、有獎徵答、開運福袋活動。

高市經濟發展局指出，購物節吸引超過百家攤優質商家齊聚高雄，例如台南阿水伯包子、嘉義方塊酥等，現場更首創高雄特色區，有甲仙第一家芋冰城、三鳳中街龍泉汽水、鹽埕區阿囉哈滷味等30多個特色攤位。

經發局今天在高市府四維行政中心舉辦行銷活動，全國商圈總會長胡神賀致詞時指出，他邀請130個商圈一起來高雄發大財，這市24年來第一次到高雄，也是韓市長提名後第一次大型活動，認真做事的人要給他挺下去。

他還說，自己名字叫神賀、就是神來祝賀，也祝賀韓國瑜高票當選，原本擔心颱風會影響，但事先已燒香擲筊、相信週五下午絕對沒有雨，且商圈都在這裡不會跑，歡迎大家來吃光、花光、買光，創造高雄再次奇蹟，也希望「這些粉」再回來高雄 ，上次沒玩完的，這次再回來。

胡神賀的「神賀」內容，讓現場幾度冷場，許多來賓還有點愣住，韓國瑜事後被問及該情況時則趕緊做了修正。

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