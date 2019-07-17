蔡英文戰韓國瑜 柯P：前者可想像、後者不可測

2019-07-17 10:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨接受風傳媒及新新聞專訪時大吐苦水，指他從2016年3月開始被媒體攻擊，一開始還不知道是怎麼一回事，直到2017年9月世大運時才發現是有計畫的，自此「我再也不會相信民進黨了」。不過柯文哲今天早上主持里長座談會前受訪，態度轉為低調，對此僅說「我有這樣子講喔」，「是這樣子講嗎」，「喔」。

由於柯過去曾說如果蔡總統做得好的話可以支持她，媒體問柯，但你現在覺得她做得好嗎？柯文哲則是看著媒體，笑而不答。

柯文哲在昨天的專訪還談到，蔡英文不是姚文智，韓國瑜不是丁守中，三腳督要贏太難，還在研發原子彈。今天被問及原子彈要研發多久？何謂原子彈？柯只笑說，「台灣曾經研發原子彈，研發到一半就沒有了啊！」、「我還在想啊」。

對於怎麼評估如果參選，現在這局勢是不是很難有贏的機會？柯表示，這就是我們思考的參考點不一樣，要思考的是台灣下一步到底怎麼辦。

他提到自己在專訪中講，如果蔡英文繼續幹下去，她已經做了3年多了，大概GDP2.2萬、2.3萬，人民也不會出現餓死的現象，大概就是這樣，當然有些後面可能的併發症，大概也盤算過，但是還是一個說服的過程，對於未來的的世界，也是估計，就能搜集到的資料來做估計。

柯坦言，蔡英文可以想像大概是怎樣，但韓國瑜完全不可測，「韓國瑜我實在想不出來」。

至於在昨天的專訪中為何說韓國瑜不耐打？柯則說，不是說不耐打啦，而是台灣這種抹黑的文化，就算像他以前是一張白紙，有時候都還找到幾顆灰塵，那種在政壇打滾這麼久的，所以才會被從農舍一路挑上來，不過在台灣，慢慢的選民對這些好像也不是那麼在意。

媒體又問，是否也認同韓的支持者中很大部分是loser？柯強調，不是loser，韓國瑜現象不是韓國瑜的問題，就好像在看香港，反送中事件真的是因為一條法令，就造成100萬人上街頭，真的是這樣嗎？當然不是。

柯指出，是背景的問題，所以同樣道理，慢慢要解讀現象，不是韓國瑜一個人的問題，是那個背景為什麼會形成，一根火柴丟過去，如果沒有汽油在那裡，那根火柴就熄了，就沒有了啊！

談到自己曾引電影「武狀元蘇起兒」台詞，柯文哲今天再度說，電影最後一幕很重要，是給所有執政者的警惕，如果皇上英明神武，國泰民安，鬼才要當乞丐。

但若郭台銘會贏，是否會支持郭？柯表示，這還是一個說服過程，包括信用、過去史、現在想法，還要估算改進能力，「我們也只能做最佳猜測」。

聽到有平面民調指自己被邊緣化？柯倒是不以為意表示，差不多啊，現在要造勢還是哪個，也沒有花錢什麼，所以差不多。

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