立法院修正「國安五法」 民調：近6成2民眾支持

2019-07-17 10:13

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院日前陸續三讀通過「國安五法」修正案，強化台灣民主防衛機制；根據民調顯示，在兩岸議題方面，近6成2民眾支持政府修訂「國安五法」，而在「中共代理人法」修法部分，意見較為兩極，44.5％民眾贊成，41.5％不贊成。

兩岸政策協會今公布「近期兩岸議題與2020總統大選投票意向」民調結果，由該協會理事長譚耀南主持，王智盛教授報告民調結果，另邀請范世平教授、顏建發教授及林廷輝教授與談。

根據民調，在兩岸議題方面，近6成2民眾支持政府修訂國安五法（61.9％），不支持民眾佔27.9％；至於「中共代理人法」修法部分，44.5％民眾贊成，41.5％不贊成，意見較為兩極。針對美國通過對台軍售，63.9％民眾支持透過軍購強化台灣防禦能力，不支持的民眾則有32.1％。

此外，蔡總統近期出訪友邦，於美國紐約過境及在哥大演講，有50.8％民眾肯定蔡英文拚外交的成績，38.4％民眾則持相反意見。對於蔡英文總統在兩岸政策的表現，45.0％民眾滿意，不滿意者佔49.4％。外交政策方面，滿意的民眾佔46.6％，不滿意者佔47.8％。從整體施政來看，有41.5％民眾滿意，54.5％不滿意。

訪問於7月15日、16日進行，成功訪問1077位成年人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％。調查以台灣住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。

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