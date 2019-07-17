批綠營「說謊成性」被疑自打臉 柯P改虧小英

2019-07-17 10:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副秘書長一事，台北市長柯文哲昨天重砲轟綠營「說謊成性」，過去多項人事案都是先否認、後成真，但有大批網友翻出柯過去多項人事異動案，質疑柯P自打臉。總統蔡英文也回應，「常常聽不懂他在說什麼」，柯今天受訪竟再度反擊「老百姓講的話，她也聽不懂太多嘛！」

柯文哲今早受訪，仍嘴硬強調，「像我最多就是說我怎麼在媒體上讀到我的人事令，我沒有出來否認啊！這不太一樣。」本來柯文哲還想說什麼，最後仍收口僅嘟噥一句「算了，不要批評他們。」

媒體追問，包括陳思宇接掌觀傳局、時任文化局長謝佩霓請辭等人事案，都是北市府有否認過？柯先是反問「北市府的誰？」媒體回「當時一定有問發言人啊」。柯重申，指控人家要有證據，這一二三四列出來，我們也會做檢討，我要講的是當年（民進黨）那些人事案，都是總統府、行政院的發言人正式否認，還開記者會。

接著柯文哲話鋒一轉，再度將炮口指向蔡英文，針對蔡總統指聽不懂他說的話，柯文哲嗆說，老百姓講的話她也聽不懂太多嘛，不然一例一休怎麼會搞成這樣子？

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