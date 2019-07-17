遭爆與辦公室同仁拉扯撕衣 高潞記者會4分鐘快閃

2019-07-17 08:48

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委高潞以用昨被媒體報導，與辦公室同仁在立法院大樓發生激烈爭吵，辦公室同仁衣服遭扯開、甚至引起駐院警關切。高潞以用今一早在立法院受訪表示，媒體霸凌原住民，傷害原民轉型正義，將對不實內容提告。全程記者會4分鐘結束，不讓媒體提問隨即走人。

高潞以用昨晚透過辦公室發出新聞稿表示，最近因忙於籌備美西活動，中午為了要出席院外行程籌畫會議，在立法院中興大樓樓梯間不小心摔下樓梯，隨行同仁為了扳回委員，不慎也摔下樓梯，雖扭傷腳，所幸並無大礙。

昨下午約2點左右，有目擊者聽到，在中興大樓9樓的樓梯間傳出尖叫，接著立委高潞以用辦公室同仁陳士章從樓梯間衝出，衣衫不整、背心遭撕破，大喊「報警」、「她撕我衣服」，高潞以用接著則穿著粉紅襯衫、一臉氣憤的走出，尖叫聲響亮引起10多位助理圍觀。

目擊者說，高潞與該同仁走入辦公室後，辦公室仍持續出現碰碰碰的聲音，辦公室並傳出女生聲音「你不要抓我手」、「你不要一直擋我」，聲音持續20至30分之久，也有目擊者在樓梯間撿到一副黑框眼鏡，據轉述，並有多位員警到高潞以用辦公室門口關切。

高潞以用昨透過聲明稿表示，辦公室主任並非報導指出的陳士章，辦公室同仁也說，陪同委員的同仁是現任主任陳恩澤、並非陳士章。

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