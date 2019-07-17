蔡英文會聖文森留台校友 學生編曲中文歌歡迎到訪

2019-07-17 08:06

〔記者蘇永耀／綜合報導〕蔡英文總統「自由民主永續之旅」前往聖文森訪問，在當地時間十六日中午與留台校友及獲台灣獎學金的學生進行午餐，留台校友會會長蔣家慕（Jamali Jack）首先向總統介紹聖方與會成員與校友會成員，與會的16名受獎生特別為了此次座談，編了一首中文歌，以輕快的旋律，歡迎蔡英文總統的到來，也希望總統喜歡這裡。

接著，受獎生們逐一向總統進行簡短的自我介紹，並與總統共享午餐。席間，總統也勉勵受獎學生在台灣努力學習的同時，也要好好享受台灣的生活。

下午，總統參觀西半球歷史最悠久的聖文森植物園。首先前往鳥園參觀聖文森國鳥亞馬遜鸚鵡（Amazona guildingii）。該鳥為聖國生長的特有鳥類，羽毛顏色非常鮮艷，看到總統來訪，還用中文招呼：「妳好！」。聖文森國鳥目前全球總數不到500隻，被列於國際自然保護聯盟瀕危物種的紅色名錄。

接著，總統在該園區園長夏國棟（Gordon Shallow）的陪同下，前往植樹儀式地點，欣賞鋼鼓樂隊表演並與當地學童互動。總統也在園區內種植一棵棗子樹（Jujube），並參觀首任園長的故居。

聖文森植物園是西半球第一座植物園，園內栽種各類熱帶植物及罕見之砲彈樹，現任園長夏國棟是聖國前留台校友會會長，以優異成績畢業於中興大學植物病蟲害學系，在台留學期間深受台灣文化吸引，除了植物病蟲專業外，國、台語也都相當流利，是聖國台灣獎學金生之優良典範。

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