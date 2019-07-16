衛福部採驗日食全合格 謝長廷：公投前後檢驗不只一次

2019-07-16 19:48

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕衛福部去年派員到日本採樣300件食品樣本，經檢驗全部合格的消息在日前曝光，駐日代表謝長廷16日表示，衛福部在去年11月公投前後曾多次到日本進行採樣檢驗，但他並不清楚檢驗結果為何不公布，謝長廷說，「這比較敏感，屬於總統的特權」。

衛福部長陳時中今天在東京的駐日代表處現身，謝長廷與駐日台媒記者茶敘時證實，他指出，陳時中這次來遇到一些日方人士也他都跟強烈反應（日食管制進口公投）這件事。

對於最近曝光的300件食品樣本全數合格一事，謝長廷表示，衛福部曾多次到日本採樣檢驗，所以陳時中也知道日食沒有問題，但為何不公布結果，他也不知道原因，謝長廷說是內部問題，比較敏感也是總統的特權。記者追問，在公投成案以前就來檢查都沒問題，結果有給總統層級知道嗎？謝長廷表示「應該有吧」。

謝長廷表示，公投過了，衛福部長也不能違反，不過他也提醒陳時中，如果這兩年毫無作為，兩年後的客觀環境也不會變，這兩年間應就輻射的正確認識和食品安全問題帶來影響等進行宣導。

謝長廷指出，以南韓的例子來說，南韓禁止日本部分地區的水產品，和台灣一樣以區域來禁止進口，但這點會被認為不當，雖然世界組織允許國家政府為保護人民可以採行安全措施，但只能對個別項目禁止，對區域進行排除是不當的。

謝長廷告訴陳時中，這要讓人民知道，不然兩年後人民還是覺得只要有輻射都不可以，事實上，牙齒照X光的量都比這個高，有人還說吃一根香蕉的輻射都比這個高，要零檢出是不可能的，如果用背景值來說要零檢出，台灣的背景值可能也會有問題。

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