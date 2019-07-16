勇警公祭家屬悲痛掉淚 李佳芬卻熱情「燦笑」挨轟

2019-07-16 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕鐵路勇警李承翰獨自處理補票糾紛，力抗持刀嫌犯，保護全車安全，最後卻因遭到嫌犯猛刺而殉職，讓同袍家屬悲痛萬分，他的公祭儀式在今（16）日上午舉行，許多民眾也到場送他最後一程，韓國瑜妻子李佳芬也到場致意，不過卻被媒體拍到她露出燦笑和議員寒暄，被網友怒轟「殘忍又噁心！」

綜合媒體報導，勇警李承翰告別式在今天上午9點舉行，在場同袍、家屬不停落淚，李承翰高齡91歲的阿嬤也邊哭邊走進會場，悲痛萬分的場面令人鼻酸，而韓國瑜妻子李佳芬也到場上香致意。

李佳芬面對媒體表示「今天是來參加公祭的，不接受採訪」，但鏡頭一轉卻捕捉到李佳芬熱情綻放出燦爛笑容，和嘉義縣議員楊秀琴握手聊天、寒暄，也和民眾進行合照，這些畫面和現場的悲痛氛圍產生強烈對比。

有網友就在臉書社團「公民割草行動」分享照片表示「竟然能笑得如此開心」，而臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」也分享了這個消息表示「韓粉造謠蘇貞昌喪禮摔筆氣噗噗，佳芬笑咪咪就很可以」，不少網友看了超傻眼，紛紛留言怒轟「初選過了，開始大秀特秀」、「真是殘忍又噁心，利用這種悲傷至極的場合造勢、成就自己。」、「笑個屁，搞不清楚在什麼場合」、「長這麼大了還不懂得尊重死者嗎？真是沒禮貌」。

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