台灣歐盟貨貿總額持續成長 519億歐元再創新高

2019-07-16 20:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲經貿辦事處（EETO）今天公布最新報告指出，台灣與歐盟於2018年經貿往來表現亮眼，貨品貿易總額達519億歐元，再創歷史新高；台灣也因此較去年再前進一名，成為歐盟的全球第15大貿易夥伴。

歐洲經貿辦（EETO）今天發表「2019年歐盟–台灣雙邊關係概況」年度報告，內容包括台灣與歐盟的貿易投資關係、人權議題、氣候變遷、循環經濟與科研等領域。EETO說，今年在經貿關係篇章中針對台歐盟服務貿易關係有更深入的剖析，同時也首次以獨立章節概述歐盟會員國與台灣的雙邊合作交流。

歐盟與台灣近年經貿表現亮眼，2017年雙邊貨品貿易額首次超過500億歐元，達502億歐元。根據最新報告，貨貿已連續6年成長，2018年貨品貿易總額則達519億歐元，再創歷史新高，也使得台灣在2018年躍升為歐盟全球第15大貿易夥伴，在亞洲地區則是第6大貿易夥伴。

服務貿易總額方面，根據最新數據，則在2017年達到102億歐元，較前一年顯著成長24％。報告也指出，歐盟仍是台灣最大的外來直接投資（FDI）來源，占台灣FDI的總存量30％。

EETO表示，台灣與歐盟是理念相近的夥伴。對歐盟而言，台灣是具吸引力的市場，尊重智慧財產權，而且政府干預相對較低。

歐盟駐台代表馬澤璉（Madeleine Majorenko）即將在8月離任，馬澤璉任內見證歐盟與台灣雙邊關係的許多重大進展，包括2016年首屆歐盟創新週與2018年首屆台歐盟人權諮商等。歐盟也在今年6月27日解除了台灣非法捕魚的「黃牌」，未來也將與台灣成立工作小組，持續合作打擊非法捕魚。

馬澤璉同時表示，她很高興見證了台灣通過亞洲第一的同婚合法，確立台灣在亞洲地區的「人權先鋒」的地位。

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