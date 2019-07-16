影片曝光監控人民檔案 促轉會籲：應平常心看待

2019-07-16 18:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕週刊今天報導，行政院促轉會日前所製作宣導影片《不是自己寫的日記》畫面中，出現調查局的偵防彙報表，引起調查局官員對政治檔案使用的疑慮，質疑揭露調查局監控人民的行徑是打擊調查員；對此，促轉會強調，皆依法調閱檔案及處理，呼籲調查局應以平常心看待。

促轉會指出，《不是自己寫的日記》影片出現的檔案，為促轉會依法向檔案管理局調用，係屬已解密的政治檔案。對檔案的運用與揭露，均依國發會檔案局編印的「國家檔案作業管理手冊」及相關法令規定審慎辦理。

促轉會提及，該批檔案未來經檔案局陸續整理上線後，社會各界亦可依媒體、學術研究、展覽、出版等需求申請應用，屆時也不會對此類欄位有所遮掩。

「與其他國家檔案的徵集移轉無異！」促轉會表示，透過檔案所記錄的政府作為，促進大眾對歷史與國家運作的理解，是國家檔案徵集行之有年的政策，可以平常心看待此類常態運作。

促轉會說明，製作影片初衷是希望被監控當事人閱覽檔案後，對檔案內容提供意見，作為檔案資訊校正參考，以便進一步還原歷史真相，也可做為檔案開放應用的先行準備。

促轉會強調，情治機關人員於監控體制中扮演的角色、使用表單、執行監控方式，固然是轉型正義重要研究主題，卻非《不是自己寫的日記》影片著墨重點，從未在影片或新聞稿中揭露人員身分、職級，更遑論檔案所載究為真名或化名等資訊。

促轉會提及，該類檔案徵集與歷史研究，絕非如報導所陳，意圖打擊調查員士氣或傷害調查員。而轉型正義是從政府角度反省威權時期國家機器的不當作為，法定職責是爬梳「威權統治時期違反自由民主憲政秩序之不法行為與結果」，並「還原人權受迫害之歷程，釐清壓迫體制加害者及參與者責任」。

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