外媒質疑韓國瑜親中民粹？ 陳致中提供4種「除膠劑」

2019-07-16 17:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天在國民黨總統初選結果公布後，針對《美聯社》提問關於外交議題並沒回應，事後被質疑親中民粹？民進黨高市議員陳致中今透過臉書提供4種除膠劑讓韓國瑜參考，或許可斯除代理人貼紙。

4種除膠劑分別為，對於赴中聯辦的行為公開向國人道歉、對於香港反送中的行動公開力挺聲援、對於習近平版的92共識公開反對揚棄、台灣人是否接受一國兩制在當選後推動公投。

陳致中指出，總統參選人韓國瑜拒答《美聯社》記者提問，真的令人傻眼，兩岸外交國防本係憲法賦予總統的核心職權，究竟是沒準備好、還是不敢回答（跟北京還沒套好招）？前者意味他欠缺處理國安大政的能力，後者代表他根本是Made in PRC的布偶，兩者同樣讓國人心驚驚！

陳致中研判，或許對《美聯社》批親中不爽，但建議韓國瑜勿見笑轉生氣，選總統必須接受人民檢驗，若想證明自己不親中、不是代理人，不妨真心嘗試上述4種Made in Taiwan的除膠劑，或可撕除代理人貼紙。

韓國瑜昨晚在談話性節目現場對此指出，外國媒體可能沒估計到一件事情，就是人民覺醒、民心思變，因為很多人原本支持民進黨幾十年，且熱愛民進黨，但蔡英文執政3年，人民日子真的過得很辛苦，看不到希望，所以人民覺醒，民心希望改變，高雄人頭腦已打開，高雄人越來越聰明，他解讀外國記者講的不是民粹、是民心思變。

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