林飛帆談在民進黨上班：像進成功嶺第一天

2019-07-16 16:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕太陽花學運領袖林飛帆出任民進黨副秘書長，他今日與媒體分享昨日第一天上班心得，他比喻「像進成功嶺第一天」，第一天還有很多狀況要熟悉；民進黨主席卓榮泰則形容，這裡是成功的地方。

林飛帆表示，他過去對民進黨黨務系統並不是完全了解，要花一段時間認識同仁，第一天是認識督導部門的同仁，以及熟悉整個環境。卓榮泰則補充說，昨天他看到林飛帆坐在辦公室外面，旁邊站了3、4位黨工，好像在做電腦安排，每次都有不同人跟林講話，所以昨天應該是有一點震撼，工作上安排、人的認識沒有停過。

針對過去在島國青年時，曾對公投修法有所主張，如何看待這次公投修法？林飛帆表示，「公投法」部分在島國前進是主張降低門檻，因為要打破過去鳥籠公投門檻，這一次修法原則都沒有改變，改變的是審議期延長部分，去年確實看到審議期太過倉促。

林飛帆指出，審議期有延長可讓公民社會更多討論，據他所知，很多島國前進夥伴並沒有反對修法內容，他也支持審議期延長，至於公投綁不綁大選是其次問題。

對於未來是否擔任總統蔡英文競選總部發言人？林提及，目前為止都沒有討論到這樣的問題。在擴展年輕選票方面，林飛帆說，關於年輕人在意議題，政府、中央黨部及各地立委確實要回應年輕人需求，改善年輕人的勞動待遇條件，及住房生活上的改善，這是下一個4年需要關注的焦點，不單純只有中國因素或紅色滲透問題。

為改善勞動條件，是否要再修「勞基法」？林飛帆表示，針對這部分的回應，應該要由政府、黨或智庫一起來討論，希望未來對於勞動政策有更多討論和審議過程，自己希望與其他部門單位有更多討論。

在選戰上是否會負責大綠、小綠整合？林飛帆提及，關於與時代力量的整合，這不是大綠、小綠的整合，每個政黨都有其主體性，未來也不是政黨整合，應該是政策上的整合，雙方政策議題共同推進。

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