國民黨中常會 明核備韓國瑜提名案

2019-07-16 14:44

〔記者施曉光／台北報導〕配合28日將召開全代會，國民黨明日中常會將通過核備高雄市長韓國瑜為總統選舉被名人，及黨章研修小組建議刪除現行黨籍總統當然兼任黨主席、增加5席由黨籍直轄市與縣市長擔任的指定中常委等黨章修正案，提報全代會公決。

此外，明天中常會還要通過第九梯次立委選舉四個選區的徵召或提名名單，分別為台南市第一選區徵召台南市議員蔡育輝，新北市第二選區徵召新北市議員黃桂蘭，嘉義市提名市議員傅大偉，以及台中市第一選區徵召前陸委會副主委張顯耀，總計明天止國民黨共計已提名或徵召62個立委選區（含平地、山地原住民選區）、64位參選人。

依照國民黨總統提名機制，明天上午會先召開中央提名審核委員會，通過第十五任總統選舉建議候選人提名名單，再送下午的中常會核備，然後再提報28日全代會通過，才算正式完成提名。

有關黨章修正案部分，明天中常會將通過黨章研修小組提報，建議刪除現行黨章規定黨籍總統當然兼任黨魁的條文，未來總統如果要擔任黨魁，將透過選舉，也就是回歸過去規定，藉此讓黨主席4年任期可以維持完整，不受總統選舉結果影響，而必須配合辭去黨魁，或如果黨籍總統請辭黨魁，又必須辦理黨魁補選。

此外，國民黨還要將現行黨章規定由黨魁指定青年團團長、青工會會長以及5位黨籍政務官擔任的「指定中常委」名額，再擴增5個，由黨魁指定黨籍直轄市、縣市長擔任，中常委席次總數將由目前的39席，擴大為44席。

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