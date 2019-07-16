批林飛帆人事案「說謊成性」 柯P：因為人民對政府說謊不在意

2019-07-16 11:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕太陽花學運領袖林飛帆昨正式接任民進黨副秘書長，但黨秘書長羅文嘉過去曾否認此項人事傳聞，對此，台北市長柯文哲今受訪直接以「說謊成性」來形容，還批評為什麼說謊成性？因為人民對政府說謊也不會很在意，所以有時候是整體國民水準。

柯文哲表示，不只是林飛帆，過去包括賴清德、蘇貞昌要當行政院長，明明人事都確定了，竟然還開記者會否認，這是一個不把誠信當作重要的國家，他就用4個字來形容：「說謊成性」。

他還說，為什麼說謊成性，因為人民對政府說謊也不會很在意，所以有時候是我們整個國民水準。

不過現也傳出，若柯要選，民進黨議員揚言串聯議會各黨團，今年下半年凍結柯市府明年度新增計畫預算，擱置到明年1月11日選完再來審。

對此，柯文哲不諱言自己想過這問題，但選不選一回事，就算選上，也是當市長當到明年5月20日早上8點，然後3個月內才要補選，換言之就算他選上總統要換市長，也是明年8月20日以後。

他話鋒一轉強調，我的態度，預算照審照辦才是正事。

至於民進黨市議員認為，都不要審柯的預算，導致市政建設停擺，柯在台北的支持度也會大下降？柯嗆指「要政黨操作，什麼理由一大堆」，對他來講，他2015年當台北市長，哪一條預算他審的，他是2014年12月25日上台，所以2015年的預算全部都是郝龍斌政府編的啊，還不是照樣執行，所以這都不是理由啦。

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