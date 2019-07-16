美國今召開全球最大宗教自由會議 高碩泰將發表聲明

2019-07-16 11:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕駐美代表高碩泰與宗教自由無任所大使布興．大立今（16）將出席在華府舉辦的第二屆「促進國際宗教自由部長級會議」。外交部今天表示，今年會議將是全球歷來針對宗教自由舉辦的最大規模活動，我國代表除與國際人士交流，在會中也將發表聲明。

美國去年7月召開首次部長級的全球宗教自由會議，今年則訂於今（16）起至18日在華府召開第二屆「促進國際宗教自由部長級會議」，預估將有約120國官員與相關組織代表與會。

外交部北美司副司長陳慧蓁今天出席例會時表示，促進宗教自由是美國川普總統的外交優先項目，今年會議將是全球歷來針對宗教自由議題舉辦的最大規模活動，美國國務卿龐皮歐將親自主持，公民社會團體也將在場邊舉行交流活動。

陳慧蓁說，今年會議主題是「終止宗教暴力殘殺」，盼公民社會、宗教領袖和各國政府共同合作，維護全球信仰自由。而我國呼應去年峰會訴求，也於今年3月舉辦「印太地區保衛宗教自由公民對話」會議，是印太地區第一個舉辦宗教自由區域性會議的國家。

陳慧蓁回應媒體提問時也說，今年會中亦將有各國代表發言時段，高碩泰將發表口頭聲明，內容部分因目前還在最後安排階段未公開，會後將由外館對外說明。

台灣政府今年3月宣布，將在接下來5年內每年捐助美國國務院「國際宗教自由基金」20萬美金，共100萬美金（約3000萬元台幣）。陳慧蓁今天表示，今年的款項目前尚未捐出，將在年內完成捐助。

外交部發言人李憲章則說，我國挹注資金支持宗教自由，呼應訴求主辦區域宗教自由峰會，以及今年二度參與部長級峰會等，具備重要意涵，不只在於凸顯台灣積極參與國際社會、推動宗教自由的初衷理念，也相當程度彰顯台灣作為民主國家，是一確保人權和宗教自由的民主政體，希望在這領域扮演更積極角色。李憲章強調，只要能凸顯台灣價值與夥伴意涵，外交部都會持續推動。

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