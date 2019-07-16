參訪克國世界文化遺產 蔡總統大讚美景

2019-07-16 06:33

〔特派記者楊淳卉／聖克里斯多福及尼維斯15日報導〕蔡總統訪問友邦聖克里斯多福及尼維斯第三天，上午在副總理李察斯帶領下，參訪位在克國聖啟莰島的世界文化遺產之一、布林史東堡壘國家公園，並於國家公園內與克國總理哈里斯、副總理李察斯等克國政要午宴。總統此行也邀請我國觀光業者組團考察克國各知名旅遊景點。蔡總統說，希望透過考察交流，讓兩國旅遊業者可以持續建立管道，讓加勒比海美麗風景能讓更多台灣人知道，也歡迎更多克國朋友來台灣走走。

蔡總統抵達國家公園後，欣賞克國傳統藝術高蹺舞的迎賓表演，接著在李察斯帶領下，參訪布林史東堡壘國家公園。踏上至高處時，總統也不禁讚嘆「風景很好」。午宴時，國家公園管委會主席贈予蔡總統複製的堡壘古繪圖畫。

蔡總統於午宴致詞表示，國家公園世界遺產委員會所列世界文化遺產之一，能在這裡和大家碰面實在非常難得。觀光是克國的重點發展產業，現在每年郵輪旅客超過920萬人次，台灣也有成熟的旅遊產業，因此她這次邀請台灣觀光團來克國考察。

蔡總統說，透過考察交流，盼兩國旅遊業者可以持續建立管道，讓加勒比海美麗風景能讓更多台灣人知道，也歡迎更多克國朋友來台灣走走。

蔡總統並介紹當地的台灣各行業者，蔡總統說，很高興能夠和這麼多好友群聚在這裡，希望在哈里斯總理和在場朋友努力下，台克友誼一定可以長長久久，彼此繼續發展人民福祉能持續進步。

蔡總統11日啟動「民主自由永續之旅」出訪我四個加勒比海友邦國家，台北時間14日上午抵達克國。總統也邀請我國觀光業者組團考察克國各知名旅遊景點。

隨後，蔡總統前往巴士底市中心地標參訪Berkeley鐘塔圓環，克國民眾列隊歡迎，總統也一一與民眾握手致意。

布林史東堡壘國家公園是克國及加勒比海地區著名景點，為「聯合國教科文組織」世界遺產委員會所列世界文化遺產之一。堡壘歷史與英、法爭奪聖啟莰島息息相關，自1625年至1713年間，英、法兩國共同佔領聖啟莰島，各自建立其在加勒比海第一座殖民屯墾區。英國人於1690年擊退法國勢力後，開始建設該堡壘。1965年由英國女王伊莉莎白二世頒佈該堡壘為國家公園。

蔡總統於傍晚將前往克國總督府出席歡迎儀式及接受克國總督席頓贈勳。晚間於總督府會晤席頓並出席國宴。蔡總統預計於台北時間16日晚間離開克國，前往此次出訪行程第三站聖文森國。

總統蔡英文訪問友邦聖克里斯多福及尼維斯，參訪位在克國聖啟莰島的世界文化遺產之一、布林史東堡壘國家公園，隨後於國家公園與克國政要午宴，國家公園管委會主席贈予蔡總統複製的堡壘古繪圖畫。（記者楊淳卉攝）

蔡英文訪克國第三天 民眾熱情夾道歡迎。（記者楊淳卉攝）

蔡總統參訪鐘塔。（記者楊淳卉攝）

總統蔡英文訪問友邦聖克里斯多福及尼維斯參訪位在克國聖啟莰島的世界文化遺產之一、布林史東堡壘國家公園。（記者楊淳卉攝）

總統蔡英文「民主自由永續之旅」第三天參訪友邦。（記者楊淳卉攝）

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