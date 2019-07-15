請假北上出席初選記者會 韓國瑜遭嗆「上班日怎不在高雄」

2019-07-15 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選民調今由高雄市長韓國瑜勝出，韓國瑜請假北上國民黨舉辦的民調初選記者會，下午則前往苗栗向前縣長傅學鵬的母親拈香致祭，晚間搭高鐵回到高雄時，遭一名年輕人嗆「週一是上班日，怎麼不在高雄？」韓聽聞沒有回應便急忙離開。

日前曾說「平日拚市政，假日拚選舉」的韓國瑜，今天上午向市府請假，北上國民黨中央黨部出席總統初選民調公布記者會，遭多名高市議員質疑，韓國瑜先前說過週一到週五拚市政已經跳票，建議他應辭掉市長，時代力量高市議員黃捷更喊話，請與高雄理性分手、專心拚總統。

韓國瑜下午4點多則由立委許淑華等人陪同，到傅學鵬公館鄉住處向傅老太太拈香致祭。晚間6點多搭高鐵返回高雄。根據《聯合新聞網》報導，針對高市議員要他辭掉市長，韓國瑜回說「明天在市政會議後聯訪統一說明」。就在韓國瑜搭手扶梯時，一名和他錯身而過的年輕人不滿向韓國瑜大聲問說，今天週一是上班日，怎麼不在高雄？對此，韓國瑜沒有回應就匆匆忙忙離開。

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