韓國瑜勝出》郭董慘輸韓總 郭粉怒「絕不投韓」！

2019-07-15 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選民調今（15）日早上結果出爐，由高雄市長韓國瑜以懸殊比數擊敗鴻海集團創辦人郭台銘，獲得壓倒性的勝利，不少郭粉因此氣炸，在臉書社團怒吼要「下架韓國瑜，絕不投韓」。

國民黨總統初選民調結果出爐，在黨內互比的部分，韓國瑜獲得50％以上的支持度，而郭台銘僅獲得約33％的支持度，而政黨對比部分韓國瑜則獲得40％以上的支持度，郭台銘僅獲得約25％的支持度，最後由韓國瑜以懸殊差距碾壓郭台銘出線，代表國民黨參加2020總統大選。

消息一出，許多郭台銘的支持者「郭粉」氣炸了，質疑黨內初選的機制，紛紛在臉書社團「郭台銘總統後援會」喊出「絕不投韓」、「集中選票下架韓國瑜」等標語，而郭粉對於韓國瑜釋出的善意也相當不領情，表示「現在韓天集團準備開始進行友郭、禮郭、崇郭的柔情戰術，是想把我們當成三歲小孩嗎？」，甚至要所有的韓粉「滾開」，一在社團發現就「全部剔除」。

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