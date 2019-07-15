初選落敗赴張大春書展獲鼓勵 朱立倫笑喻：韓流中的溫暖

2019-07-15 17:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕前新北市長朱立倫今天下午受邀參加《活葉集》鉛字活版印刷書展開幕，因適逢國民黨總統初選民調出爐，作家張大春在朱立倫致詞時給予鼓勵，朱立倫也幽默回應說「這是韓流當中的溫暖」。

國民黨總統初選結果今天上午出爐，高雄市長韓國瑜大勝鴻海董事長郭台銘和朱立倫。韓國瑜今天中午離開中央黨部後，立刻拜訪朱立倫，兩人會晤約近半小時。

朱立倫下午出席「日星鑄字行 X 張大春‧鉛字活版印刷書《活葉集》展」開幕茶會；因朱立倫向張大春學習書法，故獲邀參與茶會，未料強碰國民黨總統初選結果出爐日。日星鑄字行老闆張介冠與《活葉集》詩集作者張大春今均出席與會。

張大春致詞時打趣和聽眾分享，當獲知與國民黨初選撞期，張老闆的回應是「政治輕如鴻毛，文化重如泰山」，也向在座的朱立倫說，「以後重如泰山的事業等著你」。

朱立倫致詞則幽默回應說，這半年多，他做為學生沒有認真努力練習書法，忙於其他，今天開始可以好好寫書法了。朱立倫讚揚張大春是國寶，書法造詣和詩文成就令人佩服，也是重要的文化上的資產，而文化資產要傳承下去，重點不是他自己寫書法，而是大家都學習。

朱立倫祝福《活葉集》的出版與展覽，強調是帶著恭賀的心情來學習，也向民眾表達感謝；張大春鼓勵他說「這裡很溫暖」，朱立倫則幽默回應說，這是「韓流當中一點溫暖」。

朱立倫會後受訪時坦言「心情有點失落」，但他坦然道「我覺得未來人生很寬廣，還有很多事可以做」。朱立倫也重申，現在最重要目標是團結，他願意當藍軍「最大的黏著劑」，做藍軍大智庫、提供經驗和意見，「剩下的就是把書法練好，多陪家人」。

至於今天中午與韓國瑜見面有無討論帶職參選問題？朱立倫表示，中午會晤時間短，完全沒有談。

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