韓國瑜勝出》雲林女婿選總統 國民黨：必有鄉親效應

2019-07-15 17:10

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林女婿高雄市長韓國瑜即將代表國民黨參選總統，國民黨雲林縣黨部認為，雲林是農業大縣，韓國瑜在擔任台北農產運銷市場經理時大力協助雲林農民，韓國瑜在雲林的選票絕對會有不錯的鄉親效應。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，韓國瑜選總統，在雲林一定會有人親土親的鄉親效應，而且效應肯定會很好，除了韓國瑜夫人李佳芬家族在雲林的政治勢力外，西螺果菜市場是全國最大的蔬菓產地市場，韓國瑜在擔任北農經理時一直跟農民走在一起，也幫助過許多的農民，肯定會獲得很多雲林鄉親的支持。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法