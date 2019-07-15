中市警驅趕東協廣場移工 林佳龍：心情沉重

2019-07-15 16:30

〔記者張菁雅／台中報導〕交通部長林佳龍今日在臉書分享台灣國際勞工協會台中辦公室影片，影片內容為台中市警察昨（14）晚在東協廣場驅趕坐在廣場上的移工。林佳龍說，「看到這樣的影片，心情有些沉重」，他在台中市長任內將「第一廣場」更名為「東協廣場」，「東協廣場的設立，是對不同文化尊重的體現，深切盼望這樣的精神理念，不要因為政權異動而變質」。

林佳龍指出，台中的第一廣場在1995年衛爾康大火後逐漸沒落，這段時間，是東南亞移工的消費，讓第一廣場活了起來。2016年，他在台中市長任內，將「第一廣場」更名為「東協廣場」，提供移工諮詢服務、舉辦東南亞文化活動，逐步改善設施。政府的努力，也吸引文創旅店進駐。

林佳龍表示，2018年，一旁的綠川整治完成；在東協廣場探索4國文化與美食、漫步綠川已是造訪中區必備款，吸引大批人潮，為中區帶來復甦的希望與滿滿商機。

他也說，或許過去曾零星發生酒後滋事，為讓民眾安心，會由警方加強巡邏，但絕非將聚集人群驅離。

林佳龍強調，彩虹之美，在於多色並存；台灣之美，在於多元共榮。東協廣場的設立，是對不同文化尊重的體現，深切盼望這樣的精神理念，不要因為政權異動而變質。

警方：獲報酒後滋事 故口頭勸離

台中市警察局則表示，該影片為第一分局接獲舉報東協廣場有移工酒後滋事的疑慮，故前往進行口頭勸離，請移工儘早返回工作住所，以免妨礙他人，並影響自身隔日工作權利，絕非無端驅趕。

警察局強調，東協廣場治安維護的勤務規劃遵照比例原則，已考量尊重各國不同文化，兼顧往來廣場及住居周邊民衆安全權益，並進行必要性的預防勤務，警方如接獲舉報民眾有酒後妨礙安寧的情形，均會前往勸導約制，絕無國籍差別待遇考量，請外界勿誤會。

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