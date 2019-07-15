韓國瑜勝出》王金平人馬 簡短說了13字…

2019-07-15 15:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨總統初選結果由高雄市長韓國瑜勝出，向來被視為前立法院長王金平人馬的彰化縣長王惠美，今天簡短表示，「尊重初選結果，配合黨中央輔選」。

王惠美與王金平有深厚的交情，光是2013年的馬王9月政爭，時任立委的王惠美，就特別到機場去為王金平接機，這對向來低調的王惠美來說，為了王金平不只是情義相挺，更是以最大能量來力挺。

地方人士表示，當王金平卸下立法院長一職，回歸陽春立委，在國會議事堂上，王惠美就坐在王金平旁邊；包括王惠美去年參選彰化縣長，雖然贏得黨內初選，但藍軍派系整合不易，各方山頭都有勢力，最後就是由王金平出馬協調，成功整合地方派系，也是幫助王惠美當選縣長最重要的推手。

因此，當韓國瑜上個月在台中市舉辦造勢大會，王惠美並未出席站台，反而是王金平在彰化市成立金平之友會，王惠美雖然以行程滿檔為由而沒有出席，但在金平之友會成立之前，王惠美以地主之誼，與王金平在彰化南瑤宮「同框」。

王惠美在當選縣長後，其立委缺額要辦理補選，當時和美鎮長阮厚爵、前副縣長柯呈枋都爭取黨內提名，當時，王惠美的態度就是「尊重初選結果，配合黨中央輔選」，如今，再度面對韓國瑜出線，她再度秉持一貫態度，完全符合王式的政治風格。

不過，各界都在關注王金平會不會參選總統，但以王金平有能力可以協調彰化縣派系來力挺王惠美來看，失去王惠美檯面上力挺，王金平在彰化的勢力還是不容小覷。

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