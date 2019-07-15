韓國瑜勝出》他點出韓的致命傷︰這件事「都處理不來了」

2019-07-15 14:56

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜今於國民黨總統初選民調勝出，將獲國民黨提名參選2020年總統大選；對此，民進黨立委鄭運鵬表示，總統蔡英文是改革做太多，所以包袱很大，韓國瑜則是什麼事情都沒做，所以包袱很大，這是2人最大的差別，韓連高雄市政都處理不來了，「我對蔡英文總統連任很有信心」。

鄭運鵬指出，從這兩個禮拜看來，韓國瑜出線是正常結果，他也認為韓是目前國民黨最強的候選人，但是韓的弱點最明顯；韓跟總統最大的差別，蔡總統是改革做太多，所以包袱很大，韓國瑜是事情都沒做，所以包袱很大，這是他認為2人最大的差別，但重點是「做了什麼，而不是講了什麼」。

鄭運鵬說，韓國瑜最大的強項，就是很會講，但卻拿不出成績，要選總統，能做什麼是重點，國民黨為什麼自己都很擔心「韓粉」現象，因他們有凝聚力，沒有擴張力，他認為韓在往後半年也不易改正這些問題，光高雄市政都處理不來了，這應該是蔡跟韓很明顯的對比，「我對蔡英文總統連任很有信心」。

鄭運鵬認為，從去年1124到現在，很明顯的，只要施政滿意度高，自然就會獲得認同，行政院跟總統府這半年來很努力，滿意度甚至可以到5成，民選後滿意度5成其實是很不容易的成績。

鄭運鵬說，韓國瑜最大的問題，就是高雄市滿意度最低，韓國瑜跟台北市長柯文哲2個想選總統的人，也是全台灣直轄市滿意度最低的，這是很荒謬的現象，「出一張嘴罵人比較快，真的要做事情，看起來2位都沒什麼辦法」，這也是國民黨未來最大的障礙。

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