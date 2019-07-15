民進黨「幸福三箭」！ 羅文嘉：讓年輕人可以實現理想

2019-07-15 13:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕太陽花學運領袖林飛帆今日正式接任黨副秘書長，將負責民進黨與年輕世代對話工作；民進黨秘書長羅文嘉今日強調，他構想及希望民進黨半年後，能成為「年輕人可以實現夢想」、「基層可以看見希望」、「家庭經營者可以降低負擔」的民進黨，這是民進黨「幸福三箭」，要讓年輕人實現理想、基層看見希望、家庭經營者降低負擔，這是民進黨未來半年的目標。

羅文嘉表示，今天是解嚴32週年，要介紹兩位年輕工作夥伴林飛帆、呂家華加入民進黨，林飛帆接任黨副秘書長後，將督導文宣、新聞、政策、青年及中國事務等部門相關工作，呂將在8月1日起負責主持「政策對話工作小組」。

羅文嘉指出，設立「政策對話小組」目的是政黨要爭取人民支持，靠的是扎扎實實牛肉和價值堅持，在價值堅持過程中一定會碰到拉扯，民進黨做為解嚴前1986年就成立的政治組織，到解嚴後捍衛民主、深化民主，民進黨始終扮演堅定力量，希望這股力量能一個世代一個世代傳承下去。

羅文嘉提及，他們有很好學經歷背景，林飛帆過去參與太陽花學運，呂家華過去11年專職做政策對話溝通與審議的工作，穿梭在政府民間和社區中，是一個在基層默默工作的年輕夥伴，透過林飛帆的介紹，民進黨也特別延攬她進入黨部。

羅文嘉強調，8月1日開始中央黨部會配合未來選戰模式，也會有新的人事公布，重點都是非常優秀年輕世代。半年前他發了一封簡訊給林飛帆，當時他還在英國念書得知1月底會回台，那時就希望爭取林飛帆加入民進黨。

羅文嘉說，他第一次與卓榮泰主席報告，能否爭取林飛帆當副秘書長，卓主席問「你覺得有可能嗎？」自己回說「我也不知可不可能，覺得他是合適人選！」當時主席提及，如果可以爭取到林飛帆，對於民進黨爭取大選，對民進黨與社會連結非常正面，於是就展開將近半年溝通和對話。

羅文嘉憶及，他自己20幾歲加入民進黨，為爭取政黨輪替，一直認為政黨最大活力是有年輕夥伴投入，政黨最重要要有年輕夥伴加入，當年第一次打台北市長選戰時，別人認為你們太年輕了是童子軍，他不會因為別人嘲諷而放棄年輕世代該做的工作。

羅文嘉指出，現在20幾年過去，自己50幾歲了，希望延續他年輕時候充分授權，把這股年輕的精神在民進黨延續下去，感謝卓主席全力支持，能夠吸納和爭取年輕夥伴加入民進黨，未來也將持續做這件事情。

針對林飛帆爭取入黨，該人事佈局是否為修補與太陽花學運世代裂痕？羅文嘉表示，他第一次打選戰是1992年立委選舉，以及後來台北市長選舉到2004年總統選舉，將近20年選舉過程中，他一直都把爭取年輕人認同、支持民進黨，當成最重要的工作。

10年前離開政治圈時，當年年輕人對政黨的支持度，民進黨始終排在第一位，許多年輕人認為民進黨帶來希望、可以實現理想，去年11月選舉結果後，他檢視過去2年民調交叉分析，年輕選民對政黨支持度已經有很大變化，民進黨明顯與過去優勢不能相比。

羅文嘉提及，所以他向卓主席報告民進黨要做一些改變，自己50幾歲雖然感受到年輕世代朋友的焦慮，畢竟生活經驗還是有距離，希望找到比他更年輕、更具批判性、理想性的人來當副秘書長，林飛帆名字就飛過他腦海。

羅文嘉透露，其實民進黨半年前就引進一批年輕夥伴，8月1日起「政策對話小組」將展開運作，會公布他們在立委和總統選戰中扮演什麼角色，「我對他們充滿信心，正由過去民進黨前輩對我們充滿信心一樣」。

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