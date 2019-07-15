韓國瑜勝出》李俊俋：不意外！現在才是大選開始

2019-07-15 12:31

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜今於國民黨總統初選民調勝出，將獲國民黨提名，參選2020年總統大選；對此，民進黨立委李俊俋認為「一點都不意外」，強調韓的強項在於他成功地區分庶民與菁英政治，但要做一個國家的領導人，只靠這個是否足夠，未來將會有更多的檢驗，「現在才是大選開始」。

國民黨黨中央公布民調總平均，韓國瑜44.805％、郭台銘27.730％、朱立倫17.900％、周錫瑋6.020％、張亞中3.544％，由韓國瑜大勝郭台銘17％。

李俊俋表示，韓國瑜會從國民黨的初選出線，這個一點都不意外，大概本來就預計是如此，否則國民黨也不必特別改規則，把韓加進去，現在就是蔡英文、韓國瑜，會否有第3個、第4個，這個不知道，還要看未來的發展。

李俊俋指出，韓國瑜從頭到尾主打所謂的「庶民政治」，他的優點在於很成功地區分菁英與庶民政治，現在大家討厭菁英的狀況之下，當然就投給他，「韓粉」大概都是這種類型比較多，但只靠這個夠不夠？特別要做一個國家的領導人，包括外交、國防，特別在兩岸的立場上，未來會有更多的檢驗。

李俊俋說，韓國瑜從初選勝出後所要面對的問題，是如何去整合黨內的各種不同聲音，民進黨已開始在整合，國民黨看來還要紛擾一陣子，「現在才是大選開始」，雙方最重要要做的，是如何整合內部所有的力量，提出好的政見，讓台灣人民可以選出適當的總統，這才是真正重要的事情。

至於台北市長柯文哲是否會投入總統大選，李俊俋認為，柯文哲從頭到尾就是想出來，只是在等待時機；韓國瑜出來對柯文哲來講有一個好處，柯可以大罵，垃圾不分藍綠，但事實上柯有沒有去解決藍綠沒辦法解決的問題，看起來也沒有，這也是柯受到檢驗最重要的部分。

李俊俋強調，對於韓國瑜出線，是否對總統蔡英文有利，他個人沒有那麼樂觀，政治上討厭菁英的狀況，恐怕還持續著，未來將會有更多的檢驗；無論如何，民進黨最重要的還是整合內部力量，全力往前衝。

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