韓國瑜勝出》雲林綠營：今當「落跑市長」 若當選恐變「落跑總統」

2019-07-15 12:42

〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨總統大選黨內初選結果，高雄市長韓國瑜以領先17％的差距，將代表國民黨參選總統；民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴表示，韓國瑜「吃碗內看碗外」，高雄市長任內沒有建樹，就要「落跑」選總統，是十足的機會主義者，如果真的讓他當選總統，未來如有更大的「官位」，恐怕還是會習慣性落跑，國人真的要慎選總統。

林廉貴強調，政治人物最重誠信及責任感，韓國瑜執政沒有成績，有機會選大位，立即放棄對高雄市民的承諾，要當「落跑市長」選總統，雖然民進黨相信他選不上，但如果不幸讓他當上總統，未來如有更好的位置誘惑，難免不會變成「落跑總統」，台灣國際處境艱難，又有中國侵台威脅，最不需要的是個只會說「大話」、沒有能力、不值得信任、隨時可能落跑的政治人物，盼國人睜大眼睛，慎選總統。

林廉貴表示，韓國瑜已當選高雄市長，但一上任就只想往外跑，一天到晚只想「北漂」，辜負高雄市民的期待，無心市長工作，只想選總統，沒有政績就怪東怪西，要錢沒有錢、要人沒人，都是中央的錯，怪別人以掩飾自己的無心於高雄及無能。

林廉貴並強調，總統不像市長，總統選錯人，以後可能沒有總統可選，韓國瑜背後有紅色媒體撐腰，有中國因素介入，台灣在總統選舉這一役，是輸不起的，輸了恐無重來的機會。

他也表示，韓國瑜雖然是雲林的女婿，口必稱「庶民」，但住的是豪華農舍，被發現農舍有違建後，也沒辦法好好處理，連農舍這種小事都處理不好，如果真的擔任大位，遇到大事，如果能做好危機處理，讓台灣度過難關？

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