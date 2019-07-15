韓國瑜勝出》盧秀燕、江啟臣高喊「台中模式」！

2019-07-15 12:36

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨總統初選出爐，高雄市長韓國瑜如外界所料勝出贏得初選，將代表國民黨拚2020總統，台中市長盧秀燕及立委江啟臣則皆以兩人初選競爭、選後合作的「台中模式」為例，呼籲國民黨團結，才能贏得2020總統選舉。

盧秀燕今天出席豐富專案動工時接受體訪問時指出，恭喜國民黨中央進行了一場非常公正公平的初選，台中模式非常重要，選前競爭、選後團結，以她和江啟臣攜手合作，為台中的建設及發展一起努力為例，雖然國民黨總統初選過程競爭激烈，但大家可以看看台中模式，選後一定要團結，才能爭取勝選。

江啟臣則表示，初選過程一定有競爭，否則就不叫初選，希望競爭過程有助國民黨內部的民主化，為未來的國民黨初選樹立一個典範，特別是這次初選在人數及全民調等都是過去國民黨做為一個政黨，首次採用及首次進行的，這次結果也是告訴國民黨只能成功不能失敗。

江啟臣並呼籲所有參選人秉持運動家的精神，勝不驕、敗不餒，團結合作，邁向明年的大選，並以去年的台中模式提供黨中央及5位初選人參考，呼籲所有支持者團結一致，支持黨提名的候選人，大家共同為明年2020年大選包括立委選舉共同來努力。

國民黨台中市議員張瀞分則表示，基層選民希望庶民來選總統，韓國瑜能懂得基層的心聲，不像政治人物換了位置就換了腦袋，可以看出台灣民主政治將會有一大進步和改進。至於高雄市政，高雄市政府是非常堅強的團隊，會幫韓國瑜承擔起來，讓韓拚命地好好的把總統大選走完。

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