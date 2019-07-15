韓國瑜勝出》被問外交政策 韓國瑜：日後再說

2019-07-15 12:02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕高雄市長韓國瑜確定代表國民黨角逐2020總統大選，稍早韓國瑜發表完談話後，簡短接受媒體提問，但有外媒問及韓國瑜外交政策時，韓國瑜僅簡短表示，日後會再跟各界報告，「下一題」。

媒體也問，未來會如何整合國民黨，並拜訪二位參選人朱立倫與郭台銘？韓國瑜說，他等一下就會展開拜訪，只要聯絡完畢，立刻就到，他會盡最大誠意。

至於副手人選？韓國瑜表示，至今尚未跟外界報告，因為他們還在思考中，他們會尋覓最適當的負責人選，選拔出來後，再跟各界報告。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法